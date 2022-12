Zmiany na A1 między Kamieńskiem a Piotrkowem. Znikają zwężenia... ale ograniczenie prędkości nie

Przed niespełna miesiącem kierowcom udostępniony został cały odcinek zachodniej jezdni między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem (w kierunku Katowic). Kierowcy mieli do dyspozycji pełną szerokość jezdni, czyli trzy pasy ruchu. Na jezdni wschodniej w pierwszej kolejności konieczny był demontaż tzw. separatorów ruchu. Kolejnym krokiem było zlikwidowanie tymczasowego oznakowania poziomego i wprowadzenia oznakowania docelowego.

Prace związane z usunięciem tymczasowego oznakowania poziomego właśnie się zaczęły i do środy powinny się zakończyć. - Nie będzie to jednak równoznaczne z wprowadzeniem maksymalnej prędkości, jaka obowiązuje na autostradzie, czyli 140 km/h. W dalszym ciągu będziemy się bowiem poruszali po placu budowy i do jej zakończenia będzie tam obowiązywało ograniczenie do 100 km/h - tłumaczy Maciej Zalewski, rzecznik prasowy GDDKiA w Łodzi.