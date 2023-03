Znani absolwenci II LO w Radomsku. Naukowcy, lekarze, artyści, samorządowcy. ZDJĘCIA

Znani absolwenci II LO w Radomsku. Oni odnieśli sukces

Dziś kontynuujemy nowy cykl naszych artykułów, w których przedstawiamy znanych absolwentów radomszczańskich szkół średnich. Oni odnieśli zawodowy sukces zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i lokalnej i dziś są ambasadorami szkół i kierunków, które ukończyli, a co za tym idzie Radomska.

O przygotowanie list znanych absolwentów zwróciliśmy się do szkół. Dziś prezentujemy absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku. Szkoła prowadzi klasy o kilku profilach i co roku może się szczycić mianem najlepszego liceum w powiecie (wg. rankingu Perspektyw). W tegorocznym rankingu "Perspektyw" w kategorii liceów II LO znalazło w pierwszej "500" znalazło się jako jedna radomszczańska szkoła. Było na 21. miejscu w województwie oraz na 273. w Polsce. Taki wynik dał "dwójce" tytuł "Srebrnej Szkoły 2020". Uczniowie II LO co roku osiągają wysokie średnie na maturze, nic zatem dziwnego, że placówka może pochwalić się znanymi absolwentami, którzy są naukowcami, lekarzami, artystami, zajmują wysokie stanowiska w firmach i instytucjach. Zobaczcie sami: