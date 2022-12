Zostało jedzenie po świętach? Włóż nadmiar do społecznej lodówki w Radomsku

Od kilku miesięcy w Radomsku dostępne są tzw. lodówki społeczne, czyli miejsca, gdzie można oddać nadmiar żywności. Na Boże Narodzenie przygotowujemy z reguły górę jedzenia, które, zdarza się, zostaje po świętach.

Lodówki znajdują się przy starostwie powiatowym oraz przy MOPS w Radomsku. To wspólna inicjatywa CIM Radomsko, urzędu miasta i starostwa. Sprzęt ufundowała firma Whirlpool. Kolejna lodówka dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia Spot Radomsko przy ulicy Warszyca 4.

- Do zostawiania żywności w naszych lodówkach zachęcam wszystkich chętnych, ale także lokalnych sklepikarzy i restauratorów. Zamiast wyrzucać dobrą jeszcze żywność, warto pomóc najbardziej potrzebującym. Zachęcam też młodzież do propagowania tej inicjatywy – mówiła podczas oddania do użytku pierwszej lodówki społecznej Edyta Sapis-Drozdek, inicjatorka przedsięwzięcia.

Jeśli ktoś przeliczył się z ilością zakupionego jedzenia podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia, może podzielić się nadwyżką z potrzebującymi. Zamiast jedzenie wyrzucać, może je oddać właśnie do społecznej lodówki.

Do lodówki mogą trafiać wszelkiego rodzaju produkty spożywcze, ważne by były przydatne do spożycia. Żywność powinna być opatrzona datami ważności, a ta przygotowana w domu powinna zostać opisana - co znajduje się w słoiku/pojemniku i kiedy zostało przyrządzone. Obok lodówek umieszczono regulamin korzystania z nich, w którym warto się zapoznać.