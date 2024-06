Anna Milczanowska, posłanka PiS zachęca do udziału w wyborach parlamentarnych. FILM, ZDJĘCIA

Anna Milczanowska, posłanka PiS zorganizowała w środę, 5 czerwca, konferencję prasową, podczas której zachęcała do udziału w wyborach Parlamentu Europejskiego i oddawania głosów na kandydatów z listy PiS.

- Bardzo zapraszamy na wybory i liczymy na jak największą frekwencję. Prosimy o głosy na kandydatów PiS. Dlaczego? Bo choć nazywamy te wybory europejskimi, to jednak ci, którzy dostaną się do Parlamentu Europejskiego będą decydować o naszym codziennym życiu. Widzimy, co dzieje się w Unii Europejskiej, co dzieje się z Europą, do jak wielkiej federalizacji, centralizacji dążą niektóre państwa – mówiła Anna Milczanowska.