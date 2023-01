Gmina Gomunice. Druga tura przyjmowania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Gomunice: ruszyła druga tura przyjmowania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie.

W związku z otrzymaniem nowej oferty od Polskiej Grupy Górniczej S.A. na paliwo stałe na rok 2023 r. rusza druga tura przyjmowania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Wnioski za okres do 30 kwietnia 2023r. przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2023r. Wymóg ten dotyczy również osób, które złożyły wniosek o zakup węgla na okres do 31 grudnia 2022r., lecz z przyczyn niezależnych od gminy i braku dostępności węgla, nie dokonały zakupu. Proponowany asortyment, o który można wnioskować to groszek, ekogroszek oraz orzech - informuje urząd gminy w Gomunicach.