Iwona i Gerard z „Sanatorium miłości” popłynęli w rejs po Morzu Śródziemnym. Jakie miejsca odwiedzili? ZDJĘCIA

Iwona i Gerard z „Sanatorium miłości” popłynęli w rejs po Morzu Śródziemnym

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" szykują się do ślubu.

Iwona i Gerard z „Sanatorium miłości”. Wspólne podróże

Przypomnijmy, pierwsze wspólne wakacje Iwona i Gerard spędzili w Egipcie , tuż po nagraniach do "Sanatorium miłości". Para razem prowadzi facebookowy profil "Emeryci NIEemeryci", seniorzy zamieszczają tu m. in. filmy z gimnastyką, zdjęcia ze wspólnie spędzonych chwil w domu i ogrodzie oraz relacje z podróży. W wakacje wspólnie jeżdżą nad polskie morze, gdzie wypoczywają, ale i prowadzą zajęcia sportowe i rekreacyjne dla seniorów. Co kilka miesięcy odbywają też podróże zagraniczne. 2023 rok witali na przykład na Wyspach Kanaryjskich , a w grudniu 2021 wybrali się na ekskluzywne wakacje do Turcji .

Swoimi wrażeniami z podróży Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości na bieżąco dzielą się z fanami na swoim fanpejdżu. Jak przyznają, robią to by, pokazać im to co sami zobaczyli i wzbudzić podobne emocje. Ostatnio pokazali zdjęcia z Dubaju, gdzie byli dwa lata temu. Z kolei w marcu wybrali się na rejs po Morzu Śródziemnym. Na trasie wycieczki znalazły sięm. in. Genua, Civitavecchia, Rzym, Watykan, Palermo, Valetta, Barcelona i Marsylia.