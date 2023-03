Konferencja dla rolników w Przedborzu. Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach. ZDJĘCIA

Od środy rolnicy mogą składać wnioski obszarowe na ten rok. Celem szkoleń organizowanych w całym województwie łódzkim jest poinformowanie rolników, że dopłaty, które od kilkunastu lat im się należą, nadal będą im się należały, a Ośrodki Doradztwa Rolniczego są po to, żeby im pomóc je pozyskać. Dla rolnika praktycznie nic się nie zmienia, dalej będzie uprawiał rolę, ale ponieważ wchodzimy w nowy okres programowania, mamy nowe informacje na temat wypełniania wniosków. Ośrodki służą w tym zakresie wszelką pomocą, doradcy pomogą rolnikowi dostosować warunki przewidziane we wnioskach do swojego gospodarstwa - mówi Marek Sarwa, zastępca dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Łodzi. - W tym roku mamy wiele zmian korzystnych dla rolnika, bardziej dostosowanych do naszych gospodarstw, wchodzą tzw. ekoschematy, które pozwalają na otrzymanie większych dopłat.