Krajobrazy.pl - zimowy plener z Fundacją Foto Pozytyw z Radomska. ZDJĘCIA

Program warsztatów był tak zaplanowany, aby każdy z uczestników mógł fotografować w swoim stylu i tak jak lubi. Plener miał również walory poznawcze, edukacyjne przybliżające dziedzictwo narodowe województwa łódzkiego. Dodatkowo poprzez aktywny wypoczynek i integrację pokoleniową pomiędzy uczestnikami pleneru czas był pojęciem względnym a fotografowanie od świtu do zmierzchu stało się pojęciem abstrakcyjnym gdyż tak na prawdę nikt go nie kontrolował.

W plenerze wzięli udział podopieczni foto POZYTYWU Nikola, Julka, Dominika, Kasia, otwARTej grupy twórczej -Danuta oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Agnieszka i Jarek Dumańscy. By móc zobaczyć i sfotografować atrakcje tego dnia przejechano 453,9 km.

Fotograficzna przygoda rozpoczęła się o 7:30 w Radomsku tradycyjnie koło Reksia, by ruszyć do Muzeum Kolej Rogowskiej. Jest to miejsce z bardzo dużym potencjałem turystycznym. Pomimo ołowianej pogody każdy mógł znaleźć ciekawy motyw fotograficzny dla siebie. Następnym punktem na mapie była Parowozownia w Skierniewicach, jednak tu nie udał nam się wejść i cofnąć w czasie świetności kolei. Foto POZYTYWNI eksploratorzy łódzkiego stawili się w Geometrycznym Środku Polski, odwiedzali w sobotę Piątek. Następnym punktem był Tum z dominującą Archikolegiatą Tumską pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego. Budowlę datuje sie na 1161 rok i jest to przykład romańskiej architektury w Polsce. Dodatkowo ciekawostką są ślady "Boruty” na murze wieży w Tumie. Boruta jest inspiracją dla wielu rzeźbiarzy ludowych z regionu łęczyckiego. Wiele rzeźb przedstawiających Borutę w różnych wcieleniach, zebrano w muzeum mieszczącym się w zamku w Łęczycy.