MDK Radomsko prezentuje wystawę prac Sławomira Jagły. ZDJĘCIA

W galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku otwarta została w sobotę, 4 marca, wystawa prac radomszczanina Sławomira Jagły.

- Lubię dobrą książkę, muzykę i dobry film. Ale moją największą pasją jest akwarela. To najlepszy sposób na wypowiadanie swoich uczuć, opowiadanie tego, co się spostrzegło, zauważyło czy też się wydarzyło – napisał w krótkim wstępie do wystawy swoich prac Sławomir Jagła.