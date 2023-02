Miłosz z Radomska, który zadzwonił na 112 i uratował ojczyma spotkał się z wojewodą. ZDJĘCIA

10-letni Miłosz Kwaśniak z Radomska spotkał się w piątek, 10 lutego, z wojewodą łódzkim Tobiaszem Bocheńskim. Do spotkania doszło w przeddzień Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Miłoszem zadzwonił na numer alarmowy i uratował życie ojczymowi, gdy doszło do wypadku pod Łodzią na autostradzie A1. 10-latek jechał z ojczymem po dziadka do szpitala. Mężczyzna kierujący pojazdem stracił przytomność i uderzył w przydrożne barierki. Na szczęście Miłosz zachował zimną krew i skontaktował się z numerem 112.

- Miłosz zachował się niezwykle dojrzale. Powinniśmy brać z niego przykład. Zadzwonił pod numer alarmowy i przez blisko pół godziny rozmawiał z operatorem, który instruował go, co ma robić aż do czasu przyjazdu służb mundurowych. Potrafił w trudnej sytuacji opanować emocje i zachować się odpowiedzialnie – stwierdził wojewoda Tobiasz Bocheński.