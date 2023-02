Morsy z Radomska zapraszają na charytatywne morsowanie z saunowaniem

Już w najbliższą niedzielę (26 lutego) Morsy z Radomska zapraszają wszystkich sympatyków morsowania na Wymysłówek.

Od godz. 12 do 16 trwać będzie morsowanie połączone z saunowaniem, a wszystko dla chorej Amelki Fajkowskiej. Morsy przygotowały dużo niespodzianek... na słodko i na ostro. Będą ciasta domowej roboty, kiełbaski z ogniska, a cały dochód z imprezy zostanie przekazany rodzinie Amelki.

Nie zabraknie również dobrej muzyki.

- Nic bez Was, więc przybywajcie licznie, Wymysłówek to nie tylko woda, to również piękny las i okazja do spaceru na łonie natury - zachęcają organizatorzy.