Muzeum Regionalne w Radomsku zaprasza na wystawę prac Grzegorza Ojrzyńskiego i Anny Siek. ZDJĘCIA

W Muzeum Regionalnym w Radomsku została otwarta w piątek, 24 marca, wystawa prac Grzegorza Ojrzyńskiego i Anny Siek „Piękno ukryte”.

Anna Siek zajmuje się grafiką i malarstwem. Grzegorz Ojrzyński to fotografik. Oboje na zaprezentowanych na wystawie „Piękno ukryte” w Muzeum Regionalnym w Radomsku praca pokazują świat natury. Niecodzienny, dodajmy.

- Z okazji nadejścia wiosny, tej najpiękniejszej pory roku, przyszła mi do głowy myśl, żeby przygotować wystawę pod tytułem „Piękno ukryte”. Bo w przyrodzie nie zawsze te piękne elementy widzimy. To, co pokazuję na fotografiach też nie każdy widzi na co dzień – podkreślał Grzegorz Ojrzyński.