Oliwia Drzazga, sztangistka UMLKS Radomsku zakończyła sezon. I już myśli o kolejnym. ZDJĘCIA

Kolejny sprawdzian czekał na młodą radomszczankę w Albanii. Tym razem były to październikowe Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów juniorów (do 20 lat). Pechowy występ… Oliwia zajęła czwarte miejsce uzyskując w dwuboju 156 kg (rwanie 68 kg i w podrzut 88 kg). Wynik z podrzutu dał Oliwii tzw. mały srebrny medal mistrzostw. W podrzucie sztangistka UMLKS Radomsko zaliczyła 88 kg i w drugim podejściu zmierzyła się z ciężarem 91 kg. Sztangę miała już nad głową, ale jej nie utrzymała… Trzecie, ostatnie podejście do tego samego ciężaru było całkowicie nieudane i zepchnęło sztangistkę z podium w rywalizacji w dwuboju.

Udany sezon Oliwii Drzazgi z UMLKS Radomsko

Kolejny medal, tym razem na krajowym podwórku, to Mistrzostwa Polski seniorek. Dodajmy, że w Polsce Oliwia rządzi na pomoście we wszystkich kategoriach wiekowych, a pierwszy „dorosły” medal, oczywiście złoty, na tej imprezie zdobyła mając 15 lat. I tym razem zawodniczka klubowego trenera Sławomira Bery zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 158 kg w dwuboju (rwanie 68 kg, podrzut 90 kg), zaliczając wszystkie sześć podejść!

I wreszcie grudniowy start w Kolumbii w Mistrzostwach Świata seniorek. W Bogocie Oliwia zadebiutowała w tym gronie na imprezie tak dużej rangi. Młodą sztangistkę czekało stało trudne zadanie. W jej kategorii wagowej startowało 37 zawodniczek! Radomszczanka zaliczyła sześć podejść, kończąc rwanie wynikiem 72 kg i podrzucając 95 kg (167 kg w dwuboju). To oznacza, że ustanowiła 16 rekordów Polski i rekord Europy w podrzucie w swojej kategorii wiekowej!

- Uważam ten start za najcenniejszy. Marzyłam o tych mistrzostwach od połowy roku, wiele się na nich nauczyłam. Zaczęłam myśleć bardziej pozytywnie, a do startów podchodziłam ze spokojną głową, żeby nie robić czegoś za szybko, żeby wszystko przemyśleć. Poza tym kwestie techniczne: jak podejść do zawodów, jak się na nich zachować – mówi sztangistka.

Zawodniczka UMLKS Radomsko ma 17 lat, ale na sali treningowej zaczęła się pojawiać, gdy miała 9-10 lat. - Wtedy jeszcze nie trenowałam. Przychodziłam z bratem i podglądałam, co on robi. Ale po jakimś czasie trener zaproponował mi, że skoro i tak przychodzę, to może zacznę ćwiczyć. Na początek było bieganie, rzucanie piłką lekarską… taki wielobój atletyczny. Było też trochę techniki – opowiada Oliwia. - Pierwsze starty zaczęły się, gdy skończyłam 13 lat. Wtedy zaczęłam dbać o siebie, poważnie podchodzić do tego, co robię, a ciężary stały się ważne w moim życiu.