Ostatki w gminie Gomunice. „Miśki” z Chrzanowic odwiedziły m.in. urząd gminy. ZDJĘCIA

Dziś kończy się okres karnawału. Karnawał to przede wszystkim czas balów i zabaw. Ostatnie dni karnawału od tłustego czwartku do wtorku następnego tygodnia to tzw. Ostatki. Następny dzień – Środa Popielcowa – oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc.

W Ostatki urządza się ostatnie huczne zabawy, bale przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. Tak tradycja zachowała się również w gminie Gomunice. Szczególnie w Chrzanowicach, gdzie Miś upleciony ze słomy, wraz ze swoimi pomocnikami odwiedza każde gospodarstwo. Jego wykonanie jest bardzo pracochłonne i zajmuje wiele godzin. Jest to tym trudniejsze, że trzeba go corocznie wykonać od nowa.

To właśnie od tej czołowej postaci przebierańcy nazywani są Miśkami. W myśl tradycji każda gospodyni powinna być pomazana sadzami, aby następny rok był pomyślny. Ale miśki muszą wyjść z zagrody zadowoleni. Aby tak się stało gospodarze powinni ich hojnie obdarować. Koszyk, który noszą ze sobą musi być zapełniony jajami, plackami, pączkami czy innymi przysmakami.