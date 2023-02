Paszport wyrobisz w Radomsku. Kiedy zacznie działać terenowy punkt paszportowy?

Jeszcze w tym roku w starostwie powiatowym w Radomsku powstanie terenowy punkt paszportowy. W ubiegłym roku Beata Pokora skierowała już do Wojewody Łódzkiego wniosek o utworzenie w Radomsku takiego punktu.- Wniosek powstał zaraz po tym, jak uzyskałam informację, że po nowelizacji ustawy paszportowej jest szansa na stworzenie biura paszportowego także w Radomsku. To będzie ogromne ułatwienie dla mieszkańców naszego powiatu, którzy obecnie aby wyrobić paszport muszą jeździć do Piotrkowa, Skierniewic lub Łodzi. A tam kolejki w biurach paszportowych są wielkie i czas oczekiwania na wyrobienie dokumentu jest długi – mówiła wówczas starosta Beata Pokora.

Punkt paszportowy ma powstać na terenie starostwa. Niestety wszystko wskazuje na to, że nastąpi to dopiero po sezonie urlopowym.

Jak przekonują urzędnicy UW w Łodzi, stosownie do wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wojewoda Łódzki dąży do zwiększania liczby terenowych punktów paszportowych w województwie łódzkim, w celu jak największego ułatwienia dostępności tychże punktów dla mieszkańców województwa. W styczniu 2023 roku otworzone zostały dwa Terenowego Punkty Paszportowe: Bełchatowie i Kutnie. Punkty te już cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.

Zgodnie z przyjętymi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim planami na rok 2023, planowane jest utworzenie dwóch kolejnych terenowych punktów paszportowych w ostatnim kwartale roku. Zgodnie z założeniem mają to być Radomsko i Tomaszów Mazowiecki - informują pracownicy oddziału prasowego biura wojewody. - Na obecnym etapie trwają prace koncepcyjne i rozmowy z samorządami