Policjanci z Przedborza zatrzymali seryjnego włamywacza. Mężczyzna usłyszał już zarzuty

Policjanci z Przedborza zatrzymali seryjnego włamywacza

Kryminalni z Komisariatu Policji w Przedborzu wytypowali i zatrzymali włamywacza. Od listopada 2022 roku do lutego 2023 na terenie dwóch gmin, Kobiele Wielkie i Wielgomłyny, dochodziło do włamań do domów mieszkalnych i letniskowych. Złodziej wybijał szyby lub wyłamywał zamki, po czym dostawał się do środka.

Jego łupem padały czajniki, garnki, elektronarzędzia, sprzęt gospodarstwa domowego i pieniądze. Nie pogardził też przetworami kuchennymi czy butelką spirytusu. Włamywacz przechowywał skradzione rzeczy w swoim domu. W wyniku kradzieży poszkodowanych zostało kilka osób, a straty wyniosły blisko 19 tysięcy złotych.

Sprawą włamywacza zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji w Przedborzu. Zebrane liczne informacje pozwoliły na wytypowanie i zatrzymanie sprawcy. Okazał się nim 39–letni mieszkaniec gminy Kobiele Wielkie. Został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania. Odzyskano również część skradzionego mienia. Amator cudzej własności łącznie usłyszał pięć zarzutów, za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.