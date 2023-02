Restauracja Pizzeria Venezia w Radomsku poleca na wieczór pizzę w Dniu Pizzy. ZDJĘCIA

Najchętniej zamawianą przez klientów Venezii w Radomsku jest pizza San Daniele z szynką parmeńską.

- Przepis na przygotowanie tej pizzy to tajemnica firmowa. Mogą natomiast podać składniki, które wykorzystujemy do jej zrobienia. To przede wszystkim ciasto, które przygotowujemy na bazie mąki włoskiej. Na ciasto dodajemy sok pomidorowy, który również sprowadzamy z Włoch. Na to kładziemy mozarellę i całość pieczemy przez około dwie minuty – wyjaśnia Kalina Ciuła z Restauracji Pizzerii Venezia w Radomsku. - Na tak przygotowane ciasto kładziemy szynkę parmeńską długodojrzewającą, świeżą rukolę i świeże pomidorki koktajlowe. Pizza, oczywiście, podawana jest prosto z pieca.