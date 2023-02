Ruszyła VII edycja wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego "Łódzkie na Plus". Zgłoś pomysł!

Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację zadań budżetowych przeznaczył już 43 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota zostanie zwiększona o kolejne 8 mln złotych.

Inicjatywa od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zgłoszonych zostało ponad półtora tysiąca projektów, a mieszkańcy naszego regionu oddali łącznie prawie pół miliona głosów.

Zadania wyłonione w VII edycji budżetu zostaną zrealizowane w 2024 roku. Co ważne – pomysłodawca nie musi się martwić o ich realizację, zwycięskie zadanie staje się bowiem zadaniem samorządu i to on jest za nie odpowiedzialny.

Podobnie, jak podczas poprzednich edycji budżetu, projekty zadań będzie można składać w ramach puli wojewódzkiej (projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym) oraz 24 pulach powiatowych (projekty zadań nieinwestycyjnych):