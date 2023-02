Sprzedaż alkoholu w Radomsku w 2022 roku. Znów popiliśmy rekordowo... za 70 mln zł!

Radomszczanie znów pobili rekord. Na zakup różnego rodzaju alkoholi w 2022 roku wydali aż 70.855 914 zł 34 gr (brutto)! To o prawie 4 miliony złotych więcej niż w roku poprzednim, a i wówczas pisaliśmy o rekordzie. W 2021 roku w Radomsku wydano na alkohol 66,9 mln zł, a jeszcze rok wcześniej - 63,6 mln zł. Dziś już wiadomo, że w ubiegłym roku przekroczyliśmy granicę 70 mln zł.

Tyle jeszcze nigdy nie przepiliśmy!

Dane ze sprzedaży alkoholu właśnie podsumował rząd miasta w Radomsku. Wynika z nich m. in. że niezmiennie alkohol wolimy pić w domu. Ten trend utrzymuje się od lat. W lokalach najczęściej pijemy piwo i napoje o zawartości alkoholu poniżej 4,5 proc. Ten trend również się nie zmienia. W 2022 roku w ten sposób wydaliśmy 1 040 886,58 zł i jest to więcej niż w 2021 roku. Wówczas było to 676 tys. zł. Równie chętnie pijemy najmocniejsze alkohole – powyżej 18 proc. Na nie w barach czy pubach wydaliśmy 796 866,01 zł. To również więcej niż w 2020 roku, gdy zanotowano kwotę 378,2 tys. zł. Natomiast na wina i alkohole od 4,5 do 18 proc. wydaliśmy 348 811,29 zł. I w przypadku tego rodzaju trunków widać wzrost... i to ponad dwukrotny – w 2021 roku zapłaciliśmy z takie napoje 152,2 tys. zł.