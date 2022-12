Świąteczne Gwiazdeczki Radomsko 2022. Oto dzieci, które zebrały najwięcej głosów

Po raz kolejny stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków, dziewczynek i chłopców nasi Czytelnicy wybrali dzieci, które trafią na okładki świątecznego i noworocznego wydania gazety. Wszystkie przesłane zdjęcia ukazały się w specjalnym dodatku z okazji Mikołajek. Na ponad 150 dzieci czekały wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii oraz główna nagroda - wycieczka do Paryża i do Disneylandu.

Na nasze łamy trafiły wszystkie zdjęcia przesłane w ramach akcji. Ukazały się one w Mikołajki - we wtorek, 6 grudnia w specjalnym dodatku gazety. Nasi Czytelnicy wybrali najpiękniejsze fotografie osobno w każdym mieście i powiecie naszego województwa, głosując w trzech kategoriach: maluszki (do 2 roku życia), dziewczynki i chłopcy.