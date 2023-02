Zapusty Radomsko 2023. Radomszczańskie zapusty wróciły na ulice miasta. ZDJĘCIA, FILM

Po przerwie wracamy z zapustami, cieszę się, że ta tradycja nie zanika - mówi Radosław Bartnik, dyrektor "siódemki". - Zastanawialiśmy się nad ewentualną zmianą formuły miejskich zapustów, ale myślę że pomysł na barwny korowód ulicami Radomska sprawdza się. Radomszczanie mogą dzięki temu zobaczyć, że wciąż kultywujemy tę dawną tradycję. Chcieliśmy podkreślić, że to dziś jest ostatni dzień karnawału przed 40-dniowym postem. Co prawda, jak jako historyk, patrzę na przebrania dzieci, to nie zawsze mają one te konotacje historyczne faktycznie związane z tradycją... ale czasy się zmieniają, mamy więc tradycyjne zapusty z nutką nowoczesności.