Zatrzymani za złamanie zakazu na ul. Krasickiego w Radomsku, odpowiedzą także za jazdę bez uprawnień

Do pierwszego zatrzymania doszło około godz. 10, szybko okazało się, że kierująca oplem 32-latka z Radomska nie ma prawa jazdy. Za wjazd na ulicę mimo zakazu kobieta ukarana została mandatem. Policjanci skierują także wniosek do sądu o ukarani jej za jazdę samochodem bez uprawnień. Kobiecie grozi kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. 32-latka była trzeźwa.

Drugiej kontroli policjanci dokonali około godziny 17. Kierujący oplem 51-letni mieszkaniec gminy Ładzice również nie zastosował się do zakazu. Na dodatek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a w aucie uszkodzone było światło i samochód nie miał aktualnych badań technicznych. Za złamanie zakazu i niesprawność techniczną pojazdu mężczyzna został ukarany mandatem. O ukaranie za kierowanie bez uprawnień skierowany został wniosek do sądu. Kierowca również był trzeźwy.

