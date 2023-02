Centrum Radomska. Zobacz, jak się zmieniało przez lata. ZDJĘCIA

Centrum Radomska to najważniejsze miejsce w mieście, które przez lata bardzo się zmieniło. Układ ulic został zachowany, ale co z otoczeniem? Nie trzeba sięgać pamięcią dziesiątek lat wstecz, by zauważyć zmiany np. na ulicy Reymonta. Sprawdźcie, jak wyglądał dawniej obecny plac 3 Maja, dzisiejsza ulica Reymonta i ulice przyległe!

Fotografie pochodzą z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego, strony fotopolska.eu oraz ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Radomsku z kolekcji J. Kaszyńskiego, Z. Cieślaka, A. Rokseli, A. Surmackiej i A. Spychało.

Zdjęcia ze zbiorów Muzeum Regionalnego można znaleźć na stronie internetowej placówki.