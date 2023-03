Golonka Run Radomsko 2023, czyli Bieg po Golonkę. Nowa impreza biegowa w okolicy

Golonka Run Radomsko 2023, czyli Bieg po Golonkę

To będzie najsmaczniejszy bieg w kraju - zapewnia organizator Golonka Run Dariusz Kopeć. Już 25 marca z Punktu Edukacyjnego Podświerk w Nadleśnictwie Radomsko wystartuje pierwszy Bieg po Golonkę. Start o godz. 16. Bieg odbędzie się pod hasłem: "Biegaj, jedz, pij i popuszczaj pasa!", bo jak wyjaśnia organizator "biegamy, żeby jeść i jemy, żeby biegać".

Niektórzy biegają dla zdrowia, inni po prostu, bo lubią. Są też tacy, którzy na myśl o bieganiu reagują gęsią skórką. Wymyślono jednak takie rywalizacje, które to tabu mogą przełamać. Biegi, podczas których można jeść to, co na co dzień zakazane.