Tak zmieniał się teren przemysłowy po Metalurgii SA w Radomsku. Sklepy i galeria zamiast produkcji. [ZDJĘCIA]

Reserved, Sin Say, House czy Cropp... sklepy znane z innych miast trafiły do Radomska. Od 2016 roku, od momentu, gdy ruszyła Galeria Radomsko, nie musimy już jeździć do Łodzi czy Częstochowy, żeby kupić markową odzież. W ciągu kilku lat teren przy ul. Kościuszki zmienił się nie do poznania...

Zanim jednak na tym obszarze osiadł handel, mieściły się tam tereny przemysłowe, należące do Metalurgii S.A. Część z zakładowych obiektów wyburzono, część ma obecnie inne niż pierwotnie przeznaczenie. Zobacz, jak w ostatnich latach zmienił się teren przy ul. Kościuszki w Radomsku!