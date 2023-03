Wojciech Michałek, kolarz – amator z Radomska, znów rusza na trasę wyścigu Paryż – Roubaix! ZDJĘCIA

Wojciech Michałek, kolarz-amator z Radomska, na co dzień nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku po raz kolejny wyruszy na trasę wyścigu kolarskiego Paryż – Roubaix. Tym razem jednak razem z nim do Francji wybiera się Leszek Olender, kolarz również z Radomska, trójka kolarzy z Częstochowy i jedna osoba z Wielunia.

Za miesiąc, w sobotę 8 kwietnia, czyli w Wielkanoc, dwóch radomszczan stanie na starcie prawdopodobnie najtrudniejszego jednodniowego wyścigu kolarskiego dla amatorów na świecie! Dzień później na tej samej trasie po brukach pojadą zawodowcy.

- Wyścig Paryż – Roubaix to ponad sto lat historii. Trudność wyścigu to nieprzewidywalna pogoda w północnej Francji, wiatry, często deszcz, spory dystans – 170 km i w końcu… sekcje brukowe. Tych ostatnich jest aż 30. W sumie daje to ponad 50 km jazdy po nierównych kamieniach. Tak, kamieniach! - mówi Wojtek Michałek. - W przeciwieństwie do ścigania w Belgii, często nie jest to nawet kostka brukowa , lecz polne kamienie ułożone w końcu XIX wieku przez francuskich rolników. Te dróżki służyły do wywożenia płodów rolnych z pól. Ostatnie 100 km zawodów to naprzemienne dwu, trzykilometrowe odcinki asfaltu i sekcji z owych kamieni.