PSP 1 w Radomsku wczoraj i dziś. Zobacz zdjęcia szkoły sprzed lat! ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Historia PSP 1 w Radomsku

Zgodnie z Uchwałą podjętą w listopadzie 1979 roku na wspólnym posiedzeniu KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim i Komitetu Miejsko-Gminnego w Radomsku przystąpiono do budowy szkoły podstawowej na osiedlu Tysiąclecia. Dotychczas dzieci zamieszkujące największe radomszczańskie osiedle musiały uczęszczać do odległych i przepełnionych Szkół Podstawowych nr 2 i nr 9 w innych dzielnicach miasta. Podjęcie inicjatywy dotyczącej wzniesienia dużej i nowoczesnej szkoły, usytuowanej z dala od głównej ulicy osiedla, miało jak najszybciej rozwiązać ten problem oraz zapewnić uczniom bezpieczną drogę do szkoły.

Budowę rozpoczęto wmurowaniem aktu erekcyjnego 18 maja 1980 roku. Powołano również Społeczny Komitet Budowy Szkoły, ponieważ obiekt ten wznoszony był przede wszystkim systemem gospodarczym. Wysiłek podjęła społeczność całego miasta. Celowość takiego rozwiązania potwierdziły rezultaty pierwszego etapu budowy szkoły. Przy ulicy Piastowskiej na ogrodzonym terenie o powierzchni 26000 m kw. w ciągu dwóch lat wyrosły dwa okazałe pawilony mieszczące wtedy 17 sal lekcyjnych i pracowni dydaktycznych, bibliotekę z czytelnią, świetlicę, stołówkę na 500 miejsc oraz zaplecze socjalne i gabinet stomatologiczny. W okresie wakacji dyrekcja, nowo zatrudnieni nauczyciele, a w wielu przypadkach nawet przyszli uczniowie i ich rodzice, zaangażowali się w prace porządkowe, przygotowując szkołę do inauguracji roku szkolnego.